И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что ее имя нужно правильно писать, как Уляна. При этом данный вариант написания имени распространяется как на украинский, так и на русский язык, написала она в Facebook.

"Уляна - имя, в котором не нужно ставить мягкий знак. Подозреваю, что многие люди делают это с учетом написания этого имени в русском варианте. Согласно украинскому правописанию правильно писать Уляна, без мягкого знака. Разные языки - разные имена.

Даже когда вы пишете мое имя на русском, правильно писать Уляна. Это маленькая деталь, но важно с точки зрения сохранения оригинального звучания слов и имен, которые мы используем", - написала она.

Супрун заявила, что правильно писать и применить имя человека - это базовый минимум для того, чтобы наладить здоровую коммуникацию.

"Надо всегда быть внимательными к деталям, потому что в них способны прятаться очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия", - добавила она.

Фото: Facebook

Напомним, что Супрун раскритиковала психолога, назвавшую обиду одной из причин рака.

Также Супрун заявила, что производители спиртовых настоек будут платить акциз на алкоголь.