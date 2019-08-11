И.о министра Супрун рассказала о цивилизационных отличиях Уляны от Ульяны
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что ее имя нужно правильно писать, как Уляна. При этом данный вариант написания имени распространяется как на украинский, так и на русский язык, написала она в Facebook.
"Уляна - имя, в котором не нужно ставить мягкий знак. Подозреваю, что многие люди делают это с учетом написания этого имени в русском варианте. Согласно украинскому правописанию правильно писать Уляна, без мягкого знака. Разные языки - разные имена.
Даже когда вы пишете мое имя на русском, правильно писать Уляна. Это маленькая деталь, но важно с точки зрения сохранения оригинального звучания слов и имен, которые мы используем", - написала она.
Супрун заявила, что правильно писать и применить имя человека - это базовый минимум для того, чтобы наладить здоровую коммуникацию.
"Надо всегда быть внимательными к деталям, потому что в них способны прятаться очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия", - добавила она.
Фото: Facebook
Напомним, что Супрун раскритиковала психолога, назвавшую обиду одной из причин рака.
Также Супрун заявила, что производители спиртовых настоек будут платить акциз на алкоголь.