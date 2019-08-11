Вчера, 10 августа, на трассе Шепетовка - Чуднов - Бердичев, что в Житомирской области, столкнулись "ВАЗ" и "Peugeot". Авария случилась поздно вечером, "ВАЗ" и "Peugeot" столкнулись лоб в лоб. За рулем "Peugeot" находился 29-летний старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУ НП.

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Об этом передает пресс-служба полиции Житомирской области.

В результате аварии водитель "ВАЗ" и 55-летний пассажир погибли на месте аварии, водителя "Peugeot" и 55-летнюю пассажирку "ВАЗ" госпитализировали в Чудновскую больницу, где они умерли от полученных травм.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Все материалы дела передадут в ГБР.

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