В воскресенье, 11 августа прошел матч в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Черниговская Десна победила на выезде ФК Днепр-1 со счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме на 66 минуте забил Александр Филиппов, получив передачу от Егора Картушова. В результате Десна получила три очка.

Технические данный матча Днепр-1 - Десна:

Днепр-1: Клищук - Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой - Вакулко (Кулиш, 71), Когут - Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Коркишко (Кобахидзе, 60) - Супряга.

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой - А. Фаворов, Огиря - Кузик (Картушов, 61), Филиппов, Калитвинцев (Конопля, 86) - Дегтярев (Ермаков, 77).

Предупреждения: Сафронов, Коркишко, Вакулко, Кобахидзе - Калитвинцев, Дегтярев.

Напомним, что Шахтер обыграл Динамо в Киеве в 3 туре Премьер-лиги.

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