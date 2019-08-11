3 тур Премьер-лиги. Десна обыграла Днепр-1 с минимальным счетом
В воскресенье, 11 августа прошел матч в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Черниговская Десна победила на выезде ФК Днепр-1 со счетом 1:0.
Единственный гол во втором тайме на 66 минуте забил Александр Филиппов, получив передачу от Егора Картушова. В результате Десна получила три очка.
Технические данный матча Днепр-1 - Десна:
Днепр-1: Клищук - Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой - Вакулко (Кулиш, 71), Когут - Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Коркишко (Кобахидзе, 60) - Супряга.
Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой - А. Фаворов, Огиря - Кузик (Картушов, 61), Филиппов, Калитвинцев (Конопля, 86) - Дегтярев (Ермаков, 77).
Предупреждения: Сафронов, Коркишко, Вакулко, Кобахидзе - Калитвинцев, Дегтярев.
Напомним, что Шахтер обыграл Динамо в Киеве в 3 туре Премьер-лиги.
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