На некоторых улицах в Голосеевском районе Киева временно ограничат движение транспорта в связи с тем, что проходит реконструкция трансформаторной подстанции ТП-888, которую проводят "Киевские электросети". Общая протяженность участка, где пройдут работы составит до 10 км. Об этом передает пресс-служба КГГА.

К работам приступят 12 августа 2019, а завершить их планируют только 30 июня 2020 года, однако движение транспорта обещают ограничить ненадолго.

В частности, движение ограничат на таких улицах

Голосеевской, Олега Кошевого, Цимбал Яр, Уральской, Снайперской, Добрый Шлях, Конотопской, Стрелковой, В переулке Владислава Зарембы, Максима Рыльского.

После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве открыли движение по обновленной части проспекта Бандеры.

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