В Голосеевском районе Киева из-за ремонтных работ на электроподстанции перекроют 10 улиц
На некоторых улицах в Голосеевском районе Киева временно ограничат движение транспорта в связи с тем, что проходит реконструкция трансформаторной подстанции ТП-888, которую проводят "Киевские электросети". Общая протяженность участка, где пройдут работы составит до 10 км. Об этом передает пресс-служба КГГА.
К работам приступят 12 августа 2019, а завершить их планируют только 30 июня 2020 года, однако движение транспорта обещают ограничить ненадолго.
В частности, движение ограничат на таких улицах
- Голосеевской,
- Олега Кошевого,
- Цимбал Яр,
- Уральской,
- Снайперской,
- Добрый Шлях,
- Конотопской,
- Стрелковой,
- В переулке Владислава Зарембы,
- Максима Рыльского.
После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.
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