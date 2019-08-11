На некоторых улицах в Голосеевском районе Киева временно ограничат движение транспорта в связи с тем, что проходит реконструкция трансформаторной подстанции ТП-888, которую проводят "Киевские электросети". Общая протяженность участка, где пройдут работы составит до 10 км. Об этом передает пресс-служба КГГА.

К работам приступят 12 августа 2019, а завершить их планируют только 30 июня 2020 года, однако движение транспорта обещают ограничить ненадолго.

В частности, движение ограничат на таких улицах

  1. Голосеевской,
  2. Олега Кошевого,
  3. Цимбал Яр,
  4. Уральской,
  5. Снайперской,
  6. Добрый Шлях,
  7. Конотопской,
  8. Стрелковой,
  9. В переулке Владислава Зарембы,
  10. Максима Рыльского.

После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве открыли движение по обновленной части проспекта Бандеры.

Также мы рассказывали, что плотину ДнепроГЭСа до октября перекроют для грузовиков из-за ремонта.

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