Бывший премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ, прикрываясь дипломатическим паспортом, пытался вывезти из страны 50 тысяч евро. Об этом сообщает Укринформ.

"После того, как я снял деньги со своего счета, сообщил банку, что эти деньги будут вывезены в Румынию, ведь там они мне нужны. Деньги были указаны в декларации о доходах, поскольку я являюсь государственным служащим. Сотрудники банка объяснили, что документы, предоставленные ими, могут использоваться для вывоза денег из Молдовы. Зная, что сумму более 10 тысяч нужно декларировать, я попросил таможенника предоставить необходимую декларацию, однако сотрудник таможни заявил, что необходимо еще одно разрешение", - пояснил Лянкэ.

Однако ему отказали и он вернулся в Кишинев. При этом он добавил, что предоставленный ему диппаспорт выдается пожизненно, и он имел право им воспользоваться.

Фото: Point.md

Напомним, что бывший "хозяин Молдовы" и друг Порошенко заочно арестован в России.

Также в США осудили афериста из Молдовы, который сымитировал свою смерть ради $2 млн страховки.