Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, хочет увеличить финансирование мест лишения свободы и создать еще 10 тысяч дополнительных мест в тюрьмах. Об этом премьер написал в своей колонке для британского издания The Daily Mail, передает DW.

Кроме того, Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, которые совершили тяжкие преступления на сексуальной почве или с применением насилия.

По словам премьера, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов (2,66 млрд евро) на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.

Также Джонсон призывает полицию более жестко бороться с преступностью и расширяет полномочия правоохранителей для этих целей. Так, еще 8 тыс. сотрудников полиции будут наделены полномочиями задерживать и обыскивать подозреваемых.

"Сегодня я заявляю, что во всех 43-х полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять: полиция может и должна применять силу, проводя досмотры подозрительных лиц", - подчеркивается в тексте.

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