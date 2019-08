Дилан Байерс, репортер NBC, провел опрос среди руководителей крупных компаний в Кремниевой долине о том, какие книги они читают летом. На основе опроса он и составил свой знаковый список.

Итак, вот что читают миллиардеры...

Тим Кук, гендиректор Apple

"Продавец обуви", Фил Найт. Мемуары основателя Nike о компании и ее пути к успеху. По словам Кука, это "лучшая бизнес-книга века".

"Когда дыхание растворяется в воздухе", Пол Калантили. Книга о человеке с раком легких, который ищет смысл жизни. Кук говорит, что это "лучшая книга о переосмыслении жизни и ценностей".

Марк Цукерберг, гендиректор Facebook

The Last Days of Night, Грэм Мур. Роман от сценариста фильма "Имитация" о том, кто на самом деле изобрел лампу. В книге рассказываются истории Николы Теслы, Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза.

Примечательно, что Марка Цукерберга раскритиковали за рекомендацию этой книги. Ряд журналистов заметили, что основатель Facebook, которого в последнее время все чаще обвиняют в монополизации рынка, советует книгу об изобретателе, который вытесняет своих конкурентов из бизнеса, чтобы защитить свою монополию.

Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook

"Момент подъема", Мелинда Гейтс. В книге Гейтс объясняет на примере исследований и своего опыта, как расширение прав и возможностей для женщин может изменить мир.

Роберт Айгер, гендиректор Disney

The Second Mountain, Дэвид Брукс. Колумнист New York Times размышляет о том, как вести осмысленную жизнь в эгоцентричном мире.

Плюс: серия книг о Горацио Хорнблоуэре от С. С. Форестера и "Hot, Flat, and Crowded" авторства Томаса Фридмана

Стив Берк, гендиректор NBCUniversal

Thomas Jefferson: The Art of Power, Джон Мичем. Работа, в которой лауреат Пулитцеровской премии исследует жизнь политика Томаса Джефферсона, его понимание власти и страсть к народному правительству.

Дон Острофф, операционный директор Spotify

Educated: A Memoir, Тара Уэстовер. Книга о молодой девушке, которая не ходила в школу, но не сдалась и получила докторскую степень в Кембриджском университете. Острофф называет это "прекрасной книгой о семье, трагедии и надежде".

Плюс: Острофф также рекомендует новый подкаст The Clearing, который она описывает как "потрясающую историю о женщине, которая понимает, что ее отец был серийным убийцей".

Эван Шпигель, гендиректор Snap

Mortal Republic, Эдварт Воттс. Новая история падения Римской республики, которая объясняет, почему Рим обменял свободу на самодержавие, и дает предупреждающие знаки для США в XXI веке.

Ричард Преплер, бывший гендиректор HBO

Our Man, Джордж Пакер. Портрет экстраординарного и глубоко испорченного дипломата Ричарда Холбрука, его карьере в иностранных делах и элитных сферах общества, в которых он обитал.

Джимми Питаро, президент ESPN

The Sixth Man, Андре Игуодала. В своих мемуарах бывших нападающий баскетбольной команды Golden State Warriors рассказывает о своей жизни на площадке и вне ее пределах, инвестициях и борьбой с расизмом.

Руперт Мердок, председатель совета в Fox и NewsCorp

When Pride Still Mattered, Дэвид Маранисс. Книга, изданная почти два десятилетия назад, исследует человека и миф, которые превратили футбол в метафору американского опыта.

Плюс: "Альфред Хичкок", Питер Акройд; "Picasso: Creator And Destroyer", Арианна Хаффингтон; "Born Standing Up: A Comic’s Life", Стив Мартин.

Ранее "Страна" сообщала, что Bloomberg назвали самые богатые семьи в мире.

Также мы публиковали новость о том, что в Великобритании на аукционе за $34,5 тысяч продали редкий экземпляр первой книги о Гарри Поттере.