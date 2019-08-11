В воскресенье, 11 августа состоялся поединок третьего тура чемпионата Украины между Колосом и Зарей. Матч завершился победой луганчан 3:1.

Первый гол забил Богдан Леднев из Зари. Но футболисты из Ковалевки вскоре сравняли счет. Но дальше два гола забил новичок Зари Назарий Русин, который был отдан в команду Виктора Скрипника в аренду из киевского Динамо.

Отметим, что Заря стала первой командой которая отобрала очки у Колоса в этом сезоне.

Технические данные игры Колос - Заря

Голы: Костышин, 34 - Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46

Колос: Яшков - Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов - Задоя, Морозко, Милько, Костышин (Демченко, 46) - Лысенко (Кожушко, 76), Нехтий (Антюх, 68).

Заря: Шевченко - Каменюка (Тымчик, 60), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72) - Кочергин, Иванисеня - Кабаев (Арвеладзе, 83), Леднев, Хомченовский - Русин.

Предупреждения: Задоя, Милько, Морозко, Зозуля - Леднев.

Напомним, что луганская Заря сыграла вничью с болгарским ЦСКА в Лиге Европы УЕФА.

Также Заря уверенно прошла Будучность в квалификации Лиги Европы.