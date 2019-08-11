В доме Versace извинились перед Китаем за неправильные карты на модных футболках. Фото
Итальянский модный дом Versace извинился за футболку, на которой неправильно были отмечены территории Китая. Об этом передает ТАСС.
На футболках города Макао и Гонконг, имеющие статус специальных административных районов Китая, были отмечены как отдельные государства. Фотографии таких футболок опубликовали пользователи китайских соцсетей, что вызвало критику в адрес Versace.
Компания в своем заявлении принесла извинения, отметив, что инцидент произошел из-за ошибки дизайнеров.
"Футболки изъяты из продажи и уничтожены", - сказано в сообщении дома моды. В Versace подчеркнули, что компания "уважает территориальный суверенитет Китая".
Из-за указанной ошибки от сотрудничества с Versace уже отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в КНР. По данным агентства Bloomberg, она заявила, что компания своими действиями поставила под сомнение территориальную целостность КНР.
Фото: Instagram
Напомним, что известная турецкая марка к визиту Зеленского выпустила футболки с украинской символикой.
Также китайцы начали продавать Зеленского на футболках, чашках и чехлах.