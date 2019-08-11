Итальянский модный дом Versace извинился за футболку, на которой неправильно были отмечены территории Китая. Об этом передает ТАСС.

На футболках города Макао и Гонконг, имеющие статус специальных административных районов Китая, были отмечены как отдельные государства. Фотографии таких футболок опубликовали пользователи китайских соцсетей, что вызвало критику в адрес Versace.

Компания в своем заявлении принесла извинения, отметив, что инцидент произошел из-за ошибки дизайнеров.

"Футболки изъяты из продажи и уничтожены", - сказано в сообщении дома моды. В Versace подчеркнули, что компания "уважает территориальный суверенитет Китая".

Из-за указанной ошибки от сотрудничества с Versace уже отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в КНР. По данным агентства Bloomberg, она заявила, что компания своими действиями поставила под сомнение территориальную целостность КНР.

Фото: Instagram

Напомним, что известная турецкая марка к визиту Зеленского выпустила футболки с украинской символикой.

Также китайцы начали продавать Зеленского на футболках, чашках и чехлах.