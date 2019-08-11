Три украинских учебных катера ВМС зашли в главную военную базу Турции. Это суда "Сміла", "Чигирин" и "Нова Каховка". Как сообщает "АрміяINFORM", они прошли пролив Босфор и отшвартовались в главной базе ВМС Турции - порту Гельджук.

"Во время перехода курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.п.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия". Согласно плану, учебные катера посетят также порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

Фото: АрміяINFORM

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве развели мосты, чтобы пропустить на судоверфь украинский десантный корабль.

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