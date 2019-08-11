Министр финансов Британии Саджид Джавид разрабатывает планы по выпуску памятных монет в 50 пенсов, когда Британия покинет Европейский Союз в конце октября этого года. Об этом передает BBC.

Джавид попросил чиновников оценить, можно ли будет выпустить монеты до запланированной даты выхода Британии из ЕС 31 октября. Его предшественник Филипп Хаммонд планировал коллекционную версию монеты, однако Джавид надеется отчеканить монету, которая будет в массовом обращении.

Новые монеты будут иметь тот же дизайн, который разрабатывался под началом Хаммонда, с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами", но будут обновлены новой датой выхода из ЕС.

Фото: старый прототип монеты/ВВС

Монета в 50 пенсов была отчеканена, когда Великобритания присоединилась к Европейскому Экономическому Сообществу в 1973 году и когда страна председательствовала в ЕС в 1998 году.

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