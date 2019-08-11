Британский ученый-генетик Билли Салливан обнаружил мутацию в генах легендарного британского рок-музыканта, бывшего вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна. Об этом пишет издание Daily Mail.

Билли Салливан сообщил, что именно мутация в генах скандального музыканта помогла ему благополучно пережить долгие годы алкоголизма и наркомании, поскольку сделала Осборна невосприимчивым к их длительному воздействию. При этом Билли Салливан назвал артиста генетическим мутантом.

Кроме того, ученый напомнил, что гены определяют наши предпочтения в еде, сексуальную ориентацию, а также тип поведения.

Великий и ужасный Оззи может пить сколько влезет, фото: Variety

Ранее "Страна" сообщала, что Оззи Осборн упал, отменил все концерты в 2019 году, и процитировал Терминатора: "I will be back".

Также Оззи Осборн ударил рукой об дверь и подхватил две инфекции.