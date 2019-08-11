Ровно 40 лет, 11 августа 1979 года, в небе над украинским городом Днепродзержинск произошла страшная авиакатастрофа. Самолет с футболистами Пахтакора летел из Ташкента в Минск на календарный матч чемпионата СССР с местным Динамо. Этот борт столкнулся в воздухе с другим самолетом, следовавшим по маршруту Челябинск - Кишинев.

Всего в катастрофе тогда погибли 178 человек, в том числе 14 игроков Пахтакора, второй тренер, администратор и врач узбекского клуба.

Память футболистов, в годовщину трагедии, почтили в Украинской ассоциации футбола (УАФ), как передают Украинские Новости.

Памятник погибшим футболистам, Фото: Украинские Новости

Вот имена погибших в тот роковой день футболистов Пахтакора.

Михаил Ан, Владимир Федоров, Олим Аширов, Сергей Покатилов, Равиль Агишев, Николай Куликов, Александр Корченов, Юрий Загуменных, Владимир Макаров, Константин Баканов, Виктор Чуркин, Шухрат Ишбутаев, Владимир Сабиров, Сирожиддин Базаров, второй тренер Идгай Тазетдинов, врач Владимир Чумаков, администратор Мансур Талибджанов.

Команда, которой не стало, фото: Украинские Новости

Как рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, в сезон 1979 года ташкентский Пахтакор входил с новым главным тренером. Команду принял Олег Базилевич, известный по работе с Валерием Лобановским в киевском Динамо.

"Футбол в их исполнении начал быстро приближаться к модели игры киевского Динамо образца 1975 года", - отметил первый вице-президент УАФ.

Потому, по мнению Вадима Костюченко, для Украины эта трагедия не является чужой.

"Михаил Ан и Владимир Федоров, безусловно, - два ключевых игрока той команды. Корейский полузащитник являлся "мозгом" Пахтакора, конструктором атак, плеймекером. Впервые футбольная общественность заговорила о нем по итогам сезона 1974 года. А в следующем 1975 году он оформил дубль и поучаствовал в сенсационном разгроме нашего киевского Динамо (5:0). В 1976 Ан был капитаном молодежной СССР, ставшей чемпионом Европы", - констатировал Костюченко.

Вадим Костюченко, фото: Украинские Новости

По информации УАФ, 11 августа в Ташкенте состоялись ряд мероприятий, посвященных памяти команды Пахтакор. Одним из них стал матч с участием ветеранов и звезд футбола стран бывшего СССР.

От УАФ в Ташкент отправился обладатель Золотого мяча - 1986, сопредседатель Комитета профессионального футбола Игорь Беланов, который принял участие в памятных мероприятиях, организованных Ассоциацией футбола Узбекистана.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Франции разбились и потерялись два самолета.

Также мы публиковали статью о том, что исполнилось пять лет трагедии Boeing на Донбассе. Кто сбил самолет и кого весной будут судить в Гааге.