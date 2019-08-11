В Великобритании задействуют "поправку Магнитского", которая начнет действовать после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом в статье The Sunday Telegraph сообщил новый глава МИД Доминик Рааб.

"Я ознакомился с опытом Канады, принявшей закон Магнитского, чтобы вводить ограничения на выдачу виз и замораживать активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. Когда мы покинем ЕС и сможем самостоятельно определять свои санкционные правила, правительство введет в действие "положения Магнитского" из Закона о санкциях Соединенного Королевства", - отметил дипломат.

Министр пояснил, что нарушители прав человека по всему миру будут иметь дело с последствиями своих действий, их активы в Британии будут заморожены, и им будет запрещено сюда приезжать.

"Мы гарантируем, что глобальная Британия не станет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других", - подчеркнул Рааб.

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе - сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Напомним, что Украина предложила создать аналог "списка Магнитского".

Также парламент Британии принял поправку Магнитского.