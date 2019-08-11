Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14% падением, опустившись ниже отметки в 90 долларов за тонну. Новость передает "Интерфакс-Украина".

Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года. Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является сразу целый ряд факторов, среди которых замедление спроса в Китае, торговые войны и восстановление складских запасов в первой половине 2019 года.

В Сингапуре в пятницу, 9 августа, железная руда подешевела на 2,7%, до 88,23 доллара за тонну. Фьючерсы на Далянской сырьевой бирже упали в цене на 3,3%, до 639 юаней за тонну. Их недельное падение составило при этом 12%.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за торговой войны США и Китая цены на нефть упали до полугодового минимума.

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