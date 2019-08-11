В Полтавской области больше месяца разыскивают парня, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в области.

"Полиция разыскивает без вести пропавшего 19-летнего Владислава Радзея", - сказано в сообщении.

В последний раз Владислава видели еще 30 июня. Он ушел из дома и больше на связь с родными не выходил.

Его приметы: на вид 19-20 лет; рост 180 см; стрижен наголо, лицо овальное, губы средней толщины, глаза голубого цвета, худощавого телосложения.

На момент исчезновения был одет в футболку черного цвета, шорты оранжевого цвета длиной ниже колен, носки серого цвета, кроссовки красного цвета с сеткой.

Парень может находиться в Зеньковском или Диканском районах Полтавской области (в лесных массивах), а также в Киеве и Киевской области.

Фото: НПУ

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