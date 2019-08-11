Авиакомпания Wizz Air выполнила первый рейс Киев - Лейпциг, об организации которого объявила еще в конце мая. Об этом передает ЦТС.

Первый вылет из аэропорта Киев в ФРГ состоялся 9 августа в 13:00. Теперь авиакомпания будет летать туда два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета - чуть более 2 часов. Стоимость одного билета составляет от 1 300 гривен в одну сторону.

Ранее "Страна" сообщала, что в августе Wizz Air отменил рейсы из Киева по 17 направлениям.

Также мы рассказывали, что Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) с октября запускает прямые регулярные рейсы из Киева в Пардубице (Чехия), а также из Харькова и Львова в Прагу (Чехия).