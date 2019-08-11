В Китае продолжает свирепствовать тайфун Лекима, количество жертв которого выросло уже до 30 человек. Также 18 человек считаются пропавшими без вести, передает ТАСС.

В целом из-за стихии нарушена жизнь свыше 5,3 млн человек. Из-за удара тайфуна власти были вынуждены эвакуировать в безопасные районы более 1,2 млн человек.

Также обильные дожди затопили 185 тысяч га сельхозугодий, сильными порывами ветра повреждены около 36 тыс. жилых строений. Прямой экономический ущерб в настоящее время оценивается в сумму порядка 15,7 млрд юаней (2,24 млрд долларов).

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае из-за тайфуна Лекима уже погибли 13 человек. Буря обрушилась на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин в ночь с пятницы на субботу, 10 августа. Скорость ветра в эпицентре на тот момент составляла порядка 50 м/с.

Также появилось фото и видео невероятного тайфуна, который обрушился на Японию .