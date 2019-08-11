В Полтавской области во время незначительного ДТП один из его участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя, о чем сразу же сообщил полиции. После проверки на драгере полицейские были немало изумлены. Уровень алкоголя превышал норму в 16 раз.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины.

Скриншот: Facebook/ МВС України

"Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму", - уточнили в полиции.

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