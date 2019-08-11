В Иерусалиме в результате столкновений с полицией пострадали не менее сотни палестинцев, пришедших в воскресенье, 11 августа на праздничную молитву в священную для мусульман мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Об этом со ссылкой на местные СМИ, сообщает ТАСС.

"Около сотни палестинцев получили ранения, сопротивляясь попыткам прорваться к Аль-Акса группам радикально настроенных поселенцев", - заявил палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хусейни.

Отметим, что по данным палестинской стороны, более 1,3 тысяч ортодоксальных иудеев и поселенцев, отмечавших свой религиозный праздник, с раннего утра старались прорваться к Аль-Акса. Но десятки тысяч мусульман, собравшиеся в мечети и рядом с ней на торжественную молитву по случаю начала главного праздника в исламском мире Ид аль-Адха ("Праздник жертвоприношения", Курбан-байрам), воспрепятствовали этому намерению.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иерусалиме схлестнулись в драке тысячи мусульман и евреев.

Также в Иерусалиме полиция использовала женщин в бюстгальтерах, чтобы разогнать протест ортодоксальных евреев.