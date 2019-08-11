На Гран-Канарии (один из Канарских островов) горит около тысячи гектаров лесных массивов, проведена массовая эвакуация. Новость передает "Информ-UA".

Пожарные службы Гран-Канарии говорят, что они перегружены. На помощь пожарным отправили военных. Также к спасательной операции были привлечены десять воздушных средств - девять вертолетов и один самолет.

Вследствие эвакуации сотни людей уже покинули свои дома. Людей перемещают в муниципальные здания - спортивные центры, школы.

Пожар начался на горной местности всего в 32 км от столицы Гран-Канарии, Лас-Пальмаса. Предварительно известно, что пожары вспыхнули не сами по себе. В поджоге подозревается 55-летний мужчина, полиции предстоит выяснить умышленно это было или нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области второй день не могут потушить горящие торфяники.

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