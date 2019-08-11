После ЧП в Голландии, когда торнадо разрушил стадион в городке Алкмар, УЕФА должна принять решение о новом месте проведения ответного матча 3 квалифая Лиги Европы между голландским АЗ Алкмар и ФК Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

"Вчера (10 августа - Ред.) в Алкмаре на AFAS Stadium, где 15-го августа должен был состояться матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы АЗ - ФК Мариуполь, произошло ЧП. Из-за сильного урагана, который обрушился на север континентальной Европы, произошло обрушение крыши. К счастью, в это время на арене не проводились соревнования и никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за разрушения стадиона, игра может пройти на другом поле по решению УЕФА, однако пока такого решения нет.

Фото: Twitter

Напомним, что 10 августа частично обрушилась крыша стадиона голландского футбольного клуба АЗ Алкмар.

Также "Мариуполь" сыграл дома вничью с голландским клубом АЗ в квалификации Лиги Европы УЕФА.