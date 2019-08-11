Офис президента обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в этом году пройдет без военного парада и в "новом формате". В этом мероприятии примет участие глава государства с семьей, семьи погибших майдановцев и бойцов, а также ветераны АТО и ООС - они возложат цветы на месте расстрелов и повяжут сине-желтые ленты вокруг.

Однако на этот день намечен и альтернативный "Марш защитников", организаторами которого, как уже писала "Страна", являются националисты, связанные с экс-президентом Петром Порошенко. Они уже заявили, что Банковая свои планы по времени с ними не согласовывала. То есть возможны пересечения маршрутов.

Об этом передает "ВВС Украина".

Радикалы говорят, что команда президента не согласовала с ними свой план, хотя они встречались с заместителем пглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом "Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время не спросив", - сообщил член оргкомитета Андрей Медведько, радикал из С14, которого подозревают в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.

Оргкомитет проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах. Ранее они планировали пройти по Крещатику около 09:00.

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета "Марша защитников" Евгений Дикий.

Напомним, что основными организаторами этой акции являются радикалы С14. Координатором в целом по маршу является Александр Войко - активный участник С14. А по Киеву - Андрей Медведько

Ранее "Страна" рассказывала, что ко Дню независимости Украины в городах и селах ООС пройдут концерты с военными.

Также мы публиковали статью о том, почему в Украине и США пугают атаками экстремистов на День независимости.