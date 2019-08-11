Россия и НАТО могут пойти на конфликт в Черном море из-за напряженности в отношениях, созданной недавними учениями Sea Breeze - 2019. Такое мнение высказал американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в своем материале для The National Interest.

По его словам, позиции НАТО станут скорее своего рода "трамплином" и не будут нести реальной военной ценности.

Голдстайн предположил, что Россия разобьет флот НАТО в Черном море в первые часы войны: подводными лодками, ракетными комплексами наземного базирования, ракетными катерами и авиацией, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.

Такой сценарий вполне реален, поскольку Вашингтон продолжает усугублять ситуацию и повышать градус напряженности с Москвой, устраивая учения Украина - НАТО у российских границ.

Голдстайн также нашел выход для США. Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию и, избавившись от культа авианосцев, начать развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черное море зашел эсминец ВМС США USS Porter.

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