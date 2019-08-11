В Риме Boeing 787 компании Norwegian Air почти сразу после взлета совершил аварийную посадку. Причем фрагменты двигателя упали на крыши и автомобили города Фьюмичино. Об этом пишет La Repubblica.

В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки разбили несколько авто. Кроме того, незначительно повреждеными оказались даже крыши нескольких домов. В целом обломки задели 25 автомобилей и 12 домов.

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, направлявшийся в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в США.

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