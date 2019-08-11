Стюардесса на рейсе Чикаго - Саут-Бенд (США) была обвинена в публичном пьянстве и теперь ждет суда. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

49-летняя уроженка Уокешо (Висконсин), стюардесса Джулианне Марч предстает перед судом 29 августа. Женщину обвиняют в том, что на борту самолета компании Air Wisconsin, выполнявшего рейс 2 августа, она работала в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам пассажиров, они "испугались за свою жизнь", когда вылетели из международного аэропорта О'Хара в Чикаго и увидели бортпроводницу.

Фото: dailymail.co.uk

После приземления самолета в Саут-Бенд стюардессу сняли с рейса и взяли у нее пробы крови. Содержание алкоголя в них составило 0,20%.

Авиакомпания Air Wisconsin уже заявила, что уволила Марч.

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