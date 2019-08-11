11 августа Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Как утверждают в Роскомнадзоре, по имеющейся у организации информации, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях. Многие из этих мероприятий направлены на срыв выборов федерального и регионального значения.

Один из самых распространенных рекламных инструментов - это push-уведомления. Такие уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы структур.

В случае непринятия Google мер Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, предупреждает Роскомнадзор. В письме подчеркивается, что Россия оставляет за собой право на адекватную реакцию.

Как ранее сообщала "Страна", Госдума РФ приняла законопроект о так называемом "суверенном интернете", цель которого - обеспечить работу российского сегмента интернета в случаях внешнего воздействия.

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