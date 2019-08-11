"Это Айк". Медведев показал, как пушистый подарок президента Туркменистана разгуливает по шикарным интерьерам его резиденции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев показал, как подаренный президентом Туркменистана щенок алабая обживается в резиденции Горки-9.
Видео со щенком российский премьер разместил на своем Facebook.
В ролике видно, как под щелчки фотокамер щенок, подаренный Гурбангулы Бердымухамедовым, обходит гигантский зал резиденции, спускается по лестнице и ластится к Медведеву.
Также премьер вывел питомца на прогулку по ухоженным газонам парка Горок.
Видео: Facebook/ Dmitry.Medvedev
Свое видео Медведев адресовал тем, кто спрашивал об участи пса.
"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", - кратко написал премьер.
Ранее "Страна" сообщала, что президенту Туркменистана подарили велосипед из золота.
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