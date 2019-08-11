Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев показал, как подаренный президентом Туркменистана щенок алабая обживается в резиденции Горки-9.

Видео со щенком российский премьер разместил на своем Facebook.

В ролике видно, как под щелчки фотокамер щенок, подаренный Гурбангулы Бердымухамедовым, обходит гигантский зал резиденции, спускается по лестнице и ластится к Медведеву.

Также премьер вывел питомца на прогулку по ухоженным газонам парка Горок.

Видео: Facebook/ Dmitry.Medvedev

Свое видео Медведев адресовал тем, кто спрашивал об участи пса.

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", - кратко написал премьер.

Ранее "Страна" сообщала, что президенту Туркменистана подарили велосипед из золота.

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