Стало известно, что пародировать Владимира Зеленского в "Вечернем Квартале" будет экс-участник "Братьев Шумахеров" Юрий Великий. Однако, эту информацию пока не подтвердили в "Квартале" - там еще держат интригу - до концерта в Одессе 13 августа.

Сам Великий опубликовал на своей странице в соцсети видео, как он разговаривает в стиле президента. В "КП" взяли интервью у Юрия и узнали подробности из первых уст.

Артист рассказал, что работал в "Квартале" с 2009 года: в авторской группе, также был актером. По поводу пародии Юрий сказал, что сам решил "быть президентом".

"Может быть, это нескромно будет звучать, я решил, что буду президентом. Решил тогда, когда сделал первую пародию на Вову. Было это, наверное, где-то в мае. Мне пришлось немножко поработать над образом, чуть-чуть добавить хрипотцы в голос. Вообще я давно хотел сделать пародию на Вову, еще когда он не был президентом".

Однако, артист не подтвердил, что именно он будет "новым Зеленским":

"Я, как и все, участвовал на равноправных условиях в конкурсе на лучшего пародиста Зеленского, который был объявлен студией "Квартал 95". Возможно, кто-то и вместо меня будет пародировать. И будет делать это лучше. Не буду настаивать на своей кандидатуре", - подчеркнул Великий.

Также Юрий подчеркнул, что не может читать шутки, которые могут оскорбить Зеленского и вообще он старается не шутить оскорбительно.

Первый концерт с участием Великого пройдет в Одессе, 13 августа, артист не говорит, будут ли там номера с Зеленским, но обещает, что "будет смешно".

Ранее "Страна" сообщала, что в "Квартале 95" объявили поиск актера, который будет пародировать Зеленского.

Также мы рассказывали, что Кошевой прокомментировал видео, где Зеленский и "Квартал" просят у Коломойского денег.