На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram проекта dtp.kiev.ua. На видео можно видеть, что неизвестный мужчина целился в небо. 

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Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона.

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

"Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона", – говорится в публикации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Норвегии мужчина открыл стрельбу в мечети, один человек пострадал.

Также мы сообщали о том, что в Одессе началась стрельба после того, как прохожий сделал замечание мужчине из-за жестокого обращения с кошкой

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