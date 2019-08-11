На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram проекта dtp.kiev.ua. На видео можно видеть, что неизвестный мужчина целился в небо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона. Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 11 Авг 2019 в 12:29 PDT

"Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона", – говорится в публикации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Норвегии мужчина открыл стрельбу в мечети, один человек пострадал.

Также мы сообщали о том, что в Одессе началась стрельба после того, как прохожий сделал замечание мужчине из-за жестокого обращения с кошкой.