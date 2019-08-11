В Киеве на Чернобыльской мужчина зачем-то выстрелил с балкона. Видео
На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram проекта dtp.kiev.ua. На видео можно видеть, что неизвестный мужчина целился в небо.
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Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона.
"Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона", – говорится в публикации.
Ранее "Страна" сообщала, что в Норвегии мужчина открыл стрельбу в мечети, один человек пострадал.
Также мы сообщали о том, что в Одессе началась стрельба после того, как прохожий сделал замечание мужчине из-за жестокого обращения с кошкой.
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