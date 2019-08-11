10 августа в Немировском районе Винницкой области столкнулись Mercedes Sprinter и "ВАЗ 2170". Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Винницкой области.

Авария произошла около 21:35 на автодороге Немиров – Гайсин вблизи села Червоное Немировского района.

Правоохранители предварительно установили, что 38-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2170", житель Немировского района, выезжая на главную дорогу, столкнулся с микроавтобусом Mersedes. Последним управлял 49-летний житель Закарпатской области.

В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет. При этом травмировались водитель и семь пассажиров автобуса, среди которых были дети в возрасте 6, 7 и 13 лет. Все пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в Немировскую больницу. Угрозы их жизни нет.

Фото: vn.npu.gov.ua

Как сообщают полицейские, в крови водителя "ВАЗа" обнаружили алкоголь в концентрации 3,52 промилле.

Уже открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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