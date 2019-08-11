Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа вылетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - говорится в заявлении пресс-службы .

Во время Второй мировой войны немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать земли Палестины.

Также мы рассказывали, что израильская станция Beresheet разбилась при посадке на Луну, а Нетаньяху пообещал отправить туда новый аппарат.