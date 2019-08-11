Депутат Верховного Рады 7-го и 8-го созывов Александр Онищенко дал интервью 112 каналу. "Страна" выделяет основные тезисы из полуторачасовой беседы.

О возвращении в Киев

Онищенко заявил, что планирует вернуться в Киев и отстаивать свою невиновность в суде.

При этом он отметил, что не желает, чтобы его возвращение использовали для каких-нибудь политических торгов.

"Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и приходить в суд, доказывать свою невиновность. Я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем", - сказал беглый депутат.

Как мать Онищенко появилась в деле НАБУ

Также в интервью он раскрыл роль своей матери, 74-летней Инессы Кадыровой, в деле о схемах по разворовыванию газа "Укргазвыдобування".

"На ней находился один из офисов. Она приходила туда, убирала, мыла полы, чистила. Она сама 30 лет провела в сельском хозяйстве, работала зоотехником на птицефабрике, вы ж сами понимаете, она не может быть руководителем преступной газовой группировки. То есть она далека от всего этого... Она человек еще, знаете, коммунистических старых устоев, которые всю жизнь воспитывалась при СССР. Она приходила в офис, чтоб меня увидеть, потому что я практически все время проживал за границей из-за увлечения своими спортивными занятиями. Она приходила в гости, чтобы увидеть меня, все мои визиты в Украину были короткими", - заявил Онищенко.

"Порошенко был уверен, что выиграет"

В интервью была затронута и тема президентских и парламентских выборов в Украине. По Словам Онищенко, поражение было совершенно неожиданным для Порошенко.

"Порошенко был до последнего момента уверен, что он выиграет. Свою всю избирательную кампанию он строил на "Сетке". Все его окружение вбивало ему в голову, что он выиграет благодаря "Сетке". На выборах в парламент у него уже не было такого административного ресурса", - отметил политик.

Кто отжал офис Онищенко в Киеве

Также он рассказал, что принадлежащий ему офис, в Киеве, на Крещатике 27 Б, НАБУ совместно АРМА продали своим подконтрольным фирмам по цене в разы ниже рыночной - за 5 миллионов гривень. Хотя реально он стоит около 90 млн.

По его словам, весь цинизм ситуации заключается в том, что НАБУ и АРМА выходили на Онищенко с предложением выкупить у них его же офис.

Почему Ризатдинова пошла на выборы

Онищенко также прокомментировал и ситуацию с гимнасткой Анной Ризатдиновой, которая баллотировалась в депутаты на его округе. Предприниматель признал, что сам попросил баллотироваться ее.

"Я понимал, что не могу идти по округу, и я ее попросил, чтобы она пошла, и я ее буду поддерживать. Но меня суд восстановил, то есть дал согласие на то, чтобы меня регистрировать. И поэтому она не стала даже заниматься... Я до последнего момента был уверен, что меня зарегистрируют и я смогу баллотироваться, но так получилось, что в ночь перед самыми выборами меня сняли с регистрации... Да, (Ризатдинова. - Ред.) - запасной вариант", - отметил Онищенко.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Ранее "Страна" подробно писала о ситуации перед выборами в парламент на округе Онищенко.

Мы также рассказывали о романе политика и гимнастки Ризатдиновой.