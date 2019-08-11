Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) обнародовала патентную документацию LG на смартфон с весьма любопытной конструкцией. Новость передает ресурс LetsGoDigital.

Речь идет об аппарате двойного складывания Z-Fold. В закрытом состоянии устройство будет походить на традиционные аппараты в моноблочном корпусе. Правда, патентные иллюстрации говорят о довольно большой толщине.

Фото: LetsGoDigital

Конструкция предусматривает наличие двух экранов - обычного и гибкого. Первый располагается во фронтальной части смартфона, а второй - прячется внутри корпуса, когда аппарат сложен.

Раскрыв две половинки корпуса подобно книге, пользователь получит доступ к большому гибкому дисплею. Дополнительно можно будет на 180 градусов повернуть фронтальный экран. В результате, полезная площадь дисплея увеличится в три раза.

Фото: LetsGoDigital

Изображения говорят о наличии двойной основной камеры. В то же время у аппарата нет видимых разъёмов (гнезда для наушников и порта USB), фронтальной камеры и дактилоскопического сканера.

Фото: LetsGoDigital

Вероятнее всего, пока смартфон Z-Fold останется "бумажной" разработкой. Но не исключено, что некоторые из предложенных конструктивных решений в перспективе будут реализованы в коммерческих устройствах.

Отметим, что подобные разработки - не новинка, например, недавно Apple получила патент на складной экран. А 20 февраля компания Samsung представила три свежих модели S10, а также первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold.

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