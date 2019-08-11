10 августа в Харькове во время купания в ванне утонул годовалый ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о трагедии поступило в полицию в субботу в 18:40. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство Московского отдела полиции.

Правоохранители предварительно установили, что около 18:00 отец ребенка набрал полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в ванную, обнаружил ребенка под водой. Прибывшие по его вызову медики констатировали смерть малыша.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии была зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой после двух дней поисков нашли тело мальчика, которого унесло в открытое море.

Мы также писали, что в Донецкой области 13-летний подросток пытался переплыть карьер, но утонул.