В Иерусалиме на Храмовой горе произошло столкновение между верующими мусульманами и полицейскими. Об этом сообщает информационное агентство Jerusalem Post.

Конфликт с полицией начался после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию Храмовой горы.

В дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Ранее иудейские организации обращались к властям, что бы те обеспечили им доступ к святыне. Однако в целях безопасности полиция запретила иудеям вход в Храмовую гору, где свой праздник отмечают 80 тыс. мусульман.

Мусульман, которые собрались на Храмовой горе призвали не расходится и не позволить иудеям войти на территорию святыни. Когда иудеи пришли ко входу, начались беспорядки, в которые вмешалась полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский и Путин поздравили мусульман с Курбан-байрамом.

Также мы рассказывали, что на паломничество хадж в Саудовскую Аравию прибыли более 1,8 миллиона мусульман.