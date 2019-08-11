Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой заявила, что Украина может исчезнуть из-за равнодушного отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям. Своим мнением поделилась в Facebook.

"Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", - предупредила она.

Скриншот: Facebook/Лариса Ніцой

Поводом для возмущения Ницой, по ее словам, стало то, что 7 августа прошло 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша, однако украинские медиа не осветили эту дату надлежащим образом.

"Украина о своем светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом. Как эта кучка снега, которая скоро исчезнет на поляне", - написала она.

Писательница привела пример, как две недели назад вспомнили о Владимире Высоцком. "Кто такой соседний Высоцкий - знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш - половина украинцев не знает", - написала Лариса.

"Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить о соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало", - высказалась Ницой.

Писательница призвала украинцев больше интересоваться украинской историей и личностями, которые стали в ней знаковыми.

Ранее "Страна" сообщала, что 7 августа Google посвятил дудл автору "Черной Рады".

Также мы рассказывали, что муж Ницой нашел связь между результатами выборов и модой на рваные джинсы у украинцев.