Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии города Алексеевка, где отбывают наказание за драку. Об этом сообщает "Газета.ру".

Матч состоялся 10 августа на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области. Кроме двух звезд спорта, в нем приняли участие другие заключенные и сотрудники исправительного учреждения. На игру также был приглашен белгородский "Салют" из Профессиональной футбольной лиги.

Встреча прошла в формате пять на пять и завершилась победой команды арестантов со счетом 4:2. В игре Мамаев отметился хет-триком.

После матча известные заключенные пообщались с журналистами и поделились впечатлениями от игры и колонии.

"Кто тут занимается спортом, наверное, в авторитете, потому что мы стараемся чем-то всем помочь. У нас благодаря этим мероприятиям поблажки, нам разрешают принести спортивные вещи, раньше здесь не было такого", - сказал Кокорин представителям СМИ.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев избили в кафе высокопоставленного российского чиновника Дениса Пака.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес дебоширам приговор: Кокорина осудили на 1,5 года, а Мамаева - на год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.