В Черном море содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном - к такому выводу на основании данных за 2017-2019 годы пришли сотрудники проекта Европейского союза и Программы развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры". Об этом сообщила изданию "Крым. Реалии" участница проекта Елена Марушевская.

Согласно выводам команды проекта, концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение и может быть опасна для жизни как морских обитателей, так и человека.

Как отметила Марушевская, пробы отбирали в прибрежных водах континентальной Украины и в глубоководной части Черного моря. Однако результаты анализов распространяются на все Черное море.

По ее словам, участники мониторинга во время плавания в море встречали один мусорный предмет в минуту.

"Мы мониторили, сколько мусора в самом открытом море – и представляете, за 150 километров от берега под кормой, под носом судна все время проплывает то мяч, то пластиковый стул, то канистра. Мы даже мусорный контейнер видели! И пакеты – это в центре моря. Один кусок мусора видишь в минуту", - с сожалением констатировала участница проекта.

В Черном море вдали от берега мусора оказалось в два раза больше, чем в Средиземном. А последнее считается самым грязным в Европе.

Видео: YouTube/ Крым. Реалии

В среднем в Черное море попадает от 8 до 50 предметов мусора в час. В мусоре часто запутываются и гибнут морские обитатели. Так, исследователи видели, дельфина, который в детстве запутался в пакете. Тот стянул тело животного и не позволил ему расти.

Для забора материала для анализа участники проекта использовали специальный фильтр. В результате обработки собранного с его помощью материала в лаборатории определили 124 вещества-загрязнителя.

"Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств: ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы нашли невероятно высокие концентрации солнцезащитного крема в центре моря..." - рассказала Марушевская.

Содержание некоторых веществ, например ртути, уже выше порога токсичности.

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