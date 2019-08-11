Ведущая программы "Нового канала" "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала подробный фотоотчет совместного с вице-премьер-министром Павлом Розенко отдыха в Грузии. Снимки телеведущая выкладывает в своем Instagram.

Серию отпускных снимков 29-летней украинской знаменитости открывает фото из аэропорта "Борисполь".

Фото: Instagram/ elena_kristina_lebed

Снимок подписан: "Ну шо, полетели?? В прекрасной компании с прекрасным ю-хууу!!!"

Как и все отдыхающие, Лебедь устроила небольшую фотосессию на пляже. На одном фото она демонстрирует свою аскетичную фигуру в леопардовом купальнике. Снимок подписан в юмористическом духе: "Украинский "Сухишвили" на батумском Черноморье".

Фото: Instagram/ elena_kristina_lebed

На другом пляжном фото Лебедь позирует в эффектном сарафане.

Фото: Instagram/ elena_kristina_lebed

Ведущая также показала и совместное пляжное фото с Розенко, лежащим у нее на спине.

"Загар особенно хорошо хватается на спину. Особенно, когда не ожидаешь, что загар - в мокрых шортах", - подписан снимок в вице-премьером.

Фото: Instagram/ elena_kristina_lebed

Ранее "Страна" показывала отпускное фото попы Нади Дорофеевой и ее мужа Владимира Дантеса.

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