Национальная полиция опубликовала фото с места жуткого ДТП на трассе Киев - Харьков - Довжанский, в котором погибла известная балерина Светлана Исакова.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

Светлана возвращаясь с мужем из отпуска по Италии. Последние записи в Instargam она делала с места отпуска. Она была в городе Пиццо и описывала моменты отпуска:

"Мой долгожданный отпуск: наслаждаюсь тёплым солнышком, морем и потрясающей природой Италии". - написала балерина под фото на фоне воды.

Скриншот: Instagram/Svetlana Isakova

Последняя запись была с видео чайки в небе. Сейчас под ней поклонники и друзья оставляют скорбные комментарии: "Очень символичное видео.. Чудесная и светлая была девочка.. R.I.P" - пишут под видео.

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