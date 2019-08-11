Появились фото с места гибели харьковской балерины, которая возвращалась с отдыха в Италии
Национальная полиция опубликовала фото с места жуткого ДТП на трассе Киев - Харьков - Довжанский, в котором погибла известная балерина Светлана Исакова.
Фото: пресс-служба Национальной полиции
Светлана возвращаясь с мужем из отпуска по Италии. Последние записи в Instargam она делала с места отпуска. Она была в городе Пиццо и описывала моменты отпуска:
"Мой долгожданный отпуск: наслаждаюсь тёплым солнышком, морем и потрясающей природой Италии". - написала балерина под фото на фоне воды.
Скриншот: Instagram/Svetlana Isakova
Последняя запись была с видео чайки в небе. Сейчас под ней поклонники и друзья оставляют скорбные комментарии: "Очень символичное видео.. Чудесная и светлая была девочка.. R.I.P" - пишут под видео.
Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре грузовик опрокинул "скорую" с медиками и пациентами.
Кроме того, мы рассказывали, что под Сумами смертельное ДТП унесло жизни трех человек.