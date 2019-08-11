Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине. Об этом в Facebook сообщает генеральный директор театра Олег Орищенко.

По словам Орищенко, трагедия случилась в 1:00, когда Исакова направлялась в Харьков из аэропорта "Борисполь".

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатострофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим", - написал директор театра.

Скриншот: Facebook/ oleg.orishchenko

На сайте ХАТОБ появился некролог артистки. В нем отмечено, что Исакова ярко себя показала как в классической, так и в современной хореографии.

Фото: Facebook/ oleg.orishchenko

Харьковчанам и гостям города Исакова запомнилась по многим спектаклям, в том числе ролями Мачехи и одной из сестер в балете "Золушка".

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