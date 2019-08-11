10 августа в Днепре столкнулись грузовик Mercedes-Benz и автомобиль скорой помощи, из-за чего пострадали пять человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Авария произошла около 18:50 на регулируемом перекрестке улиц Байкальского и Академика Образцова.

Полиция предварительно установила, что 28-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, ехавший на зеленый свет, не пропустил скорую, пересекавшую перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

Фото: dp.npu.gov.ua

В результате столкновения авто медиков перевернулось и пострадали пять пассажиров скорой помощи: четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

По факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следователи выясняют все обстоятельства и причины аварии.

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