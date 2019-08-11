Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин одновременно поздравили мусульман своих стран с праздником Курбан-байрам. Поздравления глав государств появились на сайте президента Украины и сайте Кремля.

Зеленский в обращении к "дорогим украинцам-мусульманам" отметил, что Курбан-байрам - светлый день, приносящий примирение.

"Этот большой праздник приносит чувство примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами", - сказал украинский лидер в поздравлении.

Зеленский также высоко оценил работу мусульманских организаций Украины по утверждению мира и конструктивного взаимодействия между представителями разных религий и этносов.

Президент завершил свое обращение пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Скриншот: president.gov.ua

Начало поздравления Путина весьма похоже на слова украинского президента.

"Один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", - написано в обращении лидера РФ.

Как и Зеленский, Путин отметил и оценил вклад мусульманских общин в жизнь страны.

"И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране", - говорится в послании Путина к приверженцам ислама.

Как ни странно такое совпадение, но обращение Путина тоже заканчивается приятными пожеланиями: "Мира вам, счастья и благополучия!"

Скриншот: kremlin.ru

Пока мусульмане празднуют Курбан-байрам, а президенты стран их поздравляют, МИД Украины возмутился мотопрогулкой Путина по Крыму.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский поздравил православных с крещением Руси, использовав формулировку ПЦУ.