С 2004 года торговый оборот между Украиной и Россией с 2004 года упал практически в три раза. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Как пишет "Коммерсант", за последнюю пятилетку список десяти ведущих торговых партнеров России не изменился за единственным исключением: из него исчезла Украина. С 2014 года торговый оборот с ней упал почти в три раза - с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину 2019 года.

Место Украины занял Казахстан. Объем торгового оборта между ним и Россией составляет 8,9 млрд долларов.

Фото: kommersant.ru

При этом РФ по-прежнему является одним из главных торговых партнеров Украины. Она стабильно держит первое место по экспорту украинских товаров. Второе место, по последним данным, у Польше, а третье - у Италии.

В целом за первое полугодие 2019 г. внешнеторговый оборот России составил 318 млрд долларов. Это на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов).

При этом внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 составлял 396,3 млрд долларов. Таким образом, текущий показатель почти на 20% ниже.

Ранее "Страна" сообщала, что импорт огурцов и томатов в Украину вырос почти на треть, а экспорт обвалился из-за России.

Мы также писали, что за год импорт российского угля в Украину сократился на 85%.