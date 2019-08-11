Вчера состоялся третий - на этот раз санкционированный - митинг российской оппозиции в Москве. На котором, правда, тоже были задержания: протестующие после окончания митинга попытались прорваться в центр города.

Но главной точкой была именно площадь Сахарова. Здесь должна была произойти кульминация протестной активности, которая началась три недели назад - после того как представителей либеральной оппозиции не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму.

То есть после двух недель разогрева с массовыми задержаниями должен был состояться "смотр сил", которые оппозиция может вообще мобилизовать против власти.

На эту задачу работали уже не только политические лидеры протеста, вроде Любови Соболь или Алексея Навального. К делу подключились лидеры мнений, которые имеют оппозиционные взгляды: телеведущий Владимир Познер, видеоблогер Юрий Дудь, YouTube-комик Данила Поперечный, журналист Леонид Парфенов.

Также за акцию агитировали отдельные музыканты: Face, Oxxxymiron, Кровосток, IC3PEAK, Noize MC, Loqiemean. То есть люди с огромной аудиторией фанатов.

Некоторые из них - например, Оксимирон - впервые публично определились со своей политической позицией. Что же удалось сделать всей этой тяжелой артиллерии?

Во-первых, привести на митинг по разным данным от 20 до 50 тысяч человек - меньше насчитала полиция, вторую цифру озвучили сами протестующие.

Много это или мало? Напомним, что акция против похода Путина на третий срок здесь же, на Сахарова собрала 24 декабря 2011 года, по подсчетам самих ее организаторов, 120 тысяч человек. То есть вдвое-втрое больше, чем сейчас. Еще больше народу вышло в том же месяце на Болотную площадь - 150 тысяч (по данным полиции, правда, было раз в пять меньше).

Выборы в Мосгордуму - конечно, не президентская кампания. Но скажем откровенно - о муниципальной гонке на нынешней акции почти никто не вспоминал. Протест сфокусировался на "ментовском беспределе" во время задержаний активистов, да и вообще - на власти Путина и "Единой России".

То есть повестка была по сути той же, что и восемь лет назад. "Путин - вор" и все прочее.





Конечно, погода на митинге была дождливой, а многие москвичи август проводят вдалеке от столицы. Однако в декабре 2011 года вряд ли климат был мягче.

Тем не менее, стоит отметить: людей на вчерашний митинг собралось больше, чем приходило на две предыдущие акции - у мэрии Москвы и на Лубянке. Обе были не санкционированы. На первую явились 2-3 тысячи активистов, на вторую - несколько сотен.

Это говорит о том, что гарантированное "винтилово" - так в России называют массовые задержания на незаконных акциях - со старта отпугнуло десятки тысяч потенциальных сторонников митингов. А вот когда оппозиция наконец согласилась на протест в рамках закона - он стал масштабнее.

Впрочем, действует здесь и обратная логика. Возможно, массовые задержания и были нужны оппозиции, чтобы в итоге показать более-менее приличную картинку на Сахарова. Куда не факт, что собралось бы столько народу "без крови".

То есть протест через дубинки ОМОНА перевели с мало интересующей людей темы выборов - на противодействие некой жестокой репрессивной машине власти.

Эта модель показала себя с двух сторон.

Во-первых, несмотря на противодействие властей и жесткие меры, внесистемная оппозиция может примерно за месяц и даже меньше раскачать столицу на некие заметные акции протеста. Причем повод изначально может быть любым. Так, нечто подобное могло начаться после задержания журналиста Ивана Голунова, которого быстро отпустили, чем сбили волну протестных акций.

Однако (и это во-вторых) у схемы есть свой потолок - примерно 50-60 тысяч участников. Что вроде бы немало, но для серьезного майдана (тем более в масштабах 12-миллионной Москвы) явно недостаточно. И это при том, что раскачивали протест люди с огромной аудиторией почитателей, которые обычно собирают куда больше фанатов на своих концертах.

Музыкантов на этот счет уже потроллил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров:

Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфёнов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу,

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже.