Студия Universal Pictures отменила премьеру триллера "Охота" с Эммой Робертс после нескольких случаев массовой стрельбы в США. Об этом сообщает издание "Deadline".

Представители студии посчитали, что сейчас не самое подходящее время для показа картины, в которой группа миллиардеров охотится на людей.

"После вдумчивого рассмотрения студия решила отменить наши планы по выпуску фильма. Мы понимаем, что сейчас не подходящее время для выпуска этого фильма", - сказано в заявлении Universal Pictures.

Выход фильма на экраны должен был состояться 27 сентября, однако его отложили на неопределенный срок. Отмечается, что маркетинговая кампания картины тоже была приостановлена.

По мнению западных СМИ, на решение компании повлиял и твит Дональда Трампа, в котором президент резко высказался против пропаганды насилия в голливудской кинопродукции.

Скриншот: Twitter/ realdonaldtrump

"Либеральный Голливуд - расист высшей пробы, бешеный и ненавидящий! Новый фильм сделан для того, чтобы вызвать и разжечь хаос. Они (в Голливуде. - Ред.) создают насилие, а затем пытаются обвинить других. Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны!" - написал 9 августа глава Белого Дома.

Напомним, 4 августа в США произошли массовые расстрелы в Огайо и Техасе.

"Страна" сообщала, что Трамп объявил траур в память жертв массовых расстрелов. А полиция нашла в сети расистский манифест стрелка из Эль-Пасо Патрика Крузиоса.