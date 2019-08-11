МИД Украины прокомментировал визит Владимира Путина в Крым 10 августа. Документ опубликован на сайте ведомства.

Министерство иностранных дел выразило протест.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказано в документе.

В МИД назвали "ничтожными" попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие визиты как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников.

В ведомстве отметили, что Крым и Севастополь - неотъемлемые части суверенной территории Украины. И никакие вояжи российских чиновников не способны изменить такой статус этих территорий.

По убеждению министерства, Россия в очередной раз продемонстрировала пренебрежение к общепризнанным нормами международного права, в том числе Уставу ООН.

"Страна" рассказывала о поездке Путина в Крым и катании президента РФ на мотоцикле "Урал" вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым.

Отметим, что в этот день в Москве проходил митинг оппозиции, которая требовала честных выборов в Мосгордуму.

Ранее мы также писали, что МИД ответил на заявление России о долге Украины перед СНГ.