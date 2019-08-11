Помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко от партии "Сила и честь" (мажоритарщик по 218 округу, Киев) Алексей Школьный угрожал детям расстрелом из-за того, что они проехали на скейтбордах мимо его машины.

Об этом сообщает журналист канала "1+1" Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

Как пишет Колтунов, Школьный поставил свою иномарку на пешеходном тротуаре. Рядом с ней проехали дети и подростки на скейтах. После этого автовладелец принялся угрожать подросткам, что выстрелит в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной.

Колтунов решил вмешаться в происходящее и подошел к Школьному с включенной камерой. А тот достал телескопическую дубинку и попробовал забрать телефон у журналиста, угрожая убийством.

Видео: Facebook/ igor.koltunov.1

На этом конфликт не завершился. Школьный подогнал вторую машину, видимо, желая продемонстрировать свою значимость.

"В этот раз Mersedes S500, госномер АА 7770 ОЕ. Ну, спасибо что не выволок все свое имущество из дому. Непробиваемый блатной номер "три семерочки" на Мерседесе встречается тогда, когда автомобиль - ментовский, а по факту - помогает неадекватам из структур уходить от ответственности", - написал журналист.

Скриншот: Facebook/ igor.koltunov.1

Помощник кандидата в нардепы не успокоился и приехал выяснять отношения под офис Колтунова в компании друга. Журналист заявил, что подал на Школьного заявление.

Видео: Facebook/ igor.koltunov.1

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