На второй неделе августа из-за похолодания и дождей замедлилось созревание огурцов в открытом грунте, из-за чего заметно снизилось предложение продукции на рынке и цены на огурцы пошли вверх.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сегодня килограмм грунтовых огурцов поступает в продажу из местных хозяйств по цене 10-15 грн. В среднем это в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам отраслевых экспертов, повышать цены на огурцы украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца небольшие из-за дождливой погоды. Поставки тепличной продукции также низкие, поскольку к реализации огурцов второго оборота пока приступили единичные комбинаты. Большинство украинских тепличных комбинатов планируют выйти на рынок во второй половине августа, объясняют эксперты.

Отмечается, что сейчас цены на грунтовые огурцы в Украине варьируются фактически в том же диапазоне, что и в аналогичный период 2018 года. При этом большинство операторов рынка пока не видят предпосылок для снижения цен.

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